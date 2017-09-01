СГА ответы Комбат бесплатно

|
|
|
|
|
|
|
|Добро пожаловать в содружество энтузиастов ANTIMUH.RU
Наш лозунг - Все для студента Современной Гуманитарной Академии.
На нашем сайте Вы можете абсолютно бесплатно скачать такие материалы как, ответы Комбат Онлайн на тесты (МТ, ЭЭ, Экз, ТДПД и т.д.), обычный и шпаргалочный вопрос-ответ по алфавиту к тестам и экзаменам по системе ИСКОА 5 (Лик Студент, АСПЗ 5+, ЕСКО, КОА. ELS), вопрос-ответ к АСТ, ответы к ИКТ по составлению логических схем на системе Интегратор и обычные логические схемы для домашних заданий, домашние работы, юниты, ключи к тестам, сами тесты в виде вариантов, ответы на экзамены и экзаменационные билеты, ответы к ГОС экзаменам, отчеты по практике, рефераты, курсовые, дипломные, шпаргалки, зачеты к различным контрольным тренингам и многое другое...
Вы всегда можете посетить наш форум и чат и получить там ответ на любой вопрос у своих коллег по учебе в СГА, СГУ, СГИ или администрации, ну и конечно же просто пообщаться.
Если у Вас есть что-нибудь, что может пригодится Вашим коллегам по учебе и Вы хотите этим поделится, присылате все на [email protected] и мы незамедлительно выложем все на сайте.
Помните, что образование превыше всего. Поэтому не стоит им пренебрегать.
|
|
|
|
|
|
|
|
Учебные планы СГА на 2017-09
| Новости
|
|Учебные планы на осень 2017 года появились для скачивания тут. Поиск по коду группы.
|
|
|
Планы СГА на 2016-09
| Новости
|
|Учебные планы на текущий учебный семестр можно найти здесь
|
|
|
Семестровые планы СГА на весну
| Новости
|
|Учебные планы на сезон 2016-2 залиты тут
|
|
|
Учебные планы СГА - 2015-2
| Новости
|
|Разбираем новые учебные планы. Скачать можно тут
|
|
|
Обновление на 2015-02
| Новости
|
|Обновлены все виды виды ответов на тесты Комбат.
Найти все это можно на прежних местах.
|
|
|
Выписки у чебными планами СГА на 2015-2
| Новости
|
|Электронные таблицы с учебными планами (выписками) СГА на весну 2015 года можно скачать тут. Поиск по коду группы.
Update:
Раздел обновлен. Кто не мог найти свои планы - попробуйте еще раз.
|
|
|
Ответы СГА на 2014-09
| Новости
|
|
|
|
Семестровые планы СГА на осень
| Новости
|
|Появились новые семестровые планы СГА на осень (2014-9).
Ищем по коду группы в этом разделе.
|
|
|
Свежий завоз ответов для КОМБАТ СГА
| Новости
|
|Встречаем свежее обновление ответов для КОМБАТ. Добавлено 1347 ответов на тесты, зачеты, тест-тренинги и т.д.
Обновлены разделы:
Ответы Комбат - наш поисковик ответов по тексту вопроса. Теперь там содержится 40212 модулей.
КОМБАТ - ответы на тесты СГА - скачиваемые версии ответов на тесты. Итого в разделе 40960 файлов.
ZIP архивы СГА для Комбат - Архивы с учебными продуктами КОМБАТА или ИСКОА. Отныне их 58034 штук.
Поиск кода предмета - для поиска кода предмета по названию или названия предмета по его коду.
В общем, налетай - разбирай :)
|
|
|
Учебные планы СГА на 2014-2
| Новости
|
|Учебные планы на весну 2014 доступны для скачивания тут. Поиск по коду группы.
|Новостей: 149 (Страниц: 15, Новостей на странице: 10)
[ 1 ]
|