СГА ответы Комбат бесплатно
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Наш лозунг - Все для студента Современной Гуманитарной Академии.
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На нашем сайте Вы можете абсолютно бесплатно скачать такие материалы как, ответы Комбат Онлайн на тесты (МТ, ЭЭ, Экз, ТДПД и т.д.), обычный и шпаргалочный вопрос-ответ по алфавиту к тестам и экзаменам по системе ИСКОА 5 (Лик Студент, АСПЗ 5+, ЕСКО, КОА. ELS), вопрос-ответ к АСТ, ответы к ИКТ по составлению логических схем на системе Интегратор и обычные логические схемы для домашних заданий, домашние работы, юниты, ключи к тестам, сами тесты в виде вариантов, ответы на экзамены и экзаменационные билеты, ответы к ГОС экзаменам, отчеты по практике, рефераты, курсовые, дипломные, шпаргалки, зачеты к различным контрольным тренингам и многое другое...

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Если у Вас есть что-нибудь, что может пригодится Вашим коллегам по учебе и Вы хотите этим поделится, присылате все на [email protected] и мы незамедлительно выложем все на сайте.

Помните, что образование превыше всего. Поэтому не стоит им пренебрегать.

  

Учебные планы СГА на 2017-09

 Новости   


Учебные планы на осень 2017 года появились для скачивания тут. Поиск по коду группы.
  Читать дальше | Комментировать Новость от: Antimuh на 12-09-2017

  

Планы СГА на 2016-09

 Новости   


Учебные планы на текущий учебный семестр можно найти здесь
  Читать дальше | Комментировать Новость от: Antimuh на 20-10-2016

  

Семестровые планы СГА на весну

 Новости   


Учебные планы на сезон 2016-2 залиты тут
  Читать дальше | Комментировать Новость от: Antimuh на 15-02-2016

  

Учебные планы СГА - 2015-2

 Новости   


Разбираем новые учебные планы. Скачать можно тут
  Читать дальше | Комментировать Новость от: Antimuh на 16-09-2015

  

Обновление на 2015-02

 Новости   


Обновлены все виды виды ответов на тесты Комбат.
Найти все это можно на прежних местах.
  Читать дальше | Комментировать Новость от: Antimuh на 09-03-2015



  

Выписки у чебными планами СГА на 2015-2

 Новости   


Электронные таблицы с учебными планами (выписками) СГА на весну 2015 года можно скачать тут. Поиск по коду группы.

Update:
Раздел обновлен. Кто не мог найти свои планы - попробуйте еще раз.
  Читать дальше | Комментировать Новость от: Antimuh на 08-02-2015

  

Ответы СГА на 2014-09

 Новости   


Вообщем, это самое, свежие ответы для Комбат, ага.

Обновления ищите в разделах:

Ответы Комбат (онлайн-поисковик)
КОМБАТ - ответы на тесты СГА
ZIP архивы СГА для Комбат
Поиск кода предмета

Заговорчески подмигиваю всем кто помогал делать это обновление ;)
  Читать дальше | Комментировать Новость от: Antimuh на 16-10-2014

  

Семестровые планы СГА на осень

 Новости   


Появились новые семестровые планы СГА на осень (2014-9).
Ищем по коду группы в этом разделе.
  Читать дальше | Комментировать Новость от: Antimuh на 04-09-2014

  

Свежий завоз ответов для КОМБАТ СГА

 Новости   


Встречаем свежее обновление ответов для КОМБАТ. Добавлено 1347 ответов на тесты, зачеты, тест-тренинги и т.д.

Обновлены разделы:

Ответы Комбат - наш поисковик ответов по тексту вопроса. Теперь там содержится 40212 модулей.
КОМБАТ - ответы на тесты СГА - скачиваемые версии ответов на тесты. Итого в разделе 40960 файлов.
ZIP архивы СГА для Комбат - Архивы с учебными продуктами КОМБАТА или ИСКОА. Отныне их 58034 штук.
Поиск кода предмета - для поиска кода предмета по названию или названия предмета по его коду.

В общем, налетай - разбирай :)
  Читать дальше | Комментировать Новость от: Antimuh на 12-04-2014

  

Учебные планы СГА на 2014-2

 Новости   


Учебные планы на весну 2014 доступны для скачивания тут. Поиск по коду группы.
  Читать дальше | Комментировать Новость от: Antimuh на 24-02-2014

Новостей: 149 (Страниц: 15, Новостей на странице: 10)
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